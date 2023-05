Así reaccionó Piqué cuando Ozuna e Ibai Llanos le recordaron una canción de Shakira

Puede que Shakira ya esté haciendo su nueva vida en Miami, pero su famosa ‘Trilogía del desamor’, las canciones que surgieron tras su ruptura con Gerard Piqué, siempre serán algo que perseguirán al exfutbolista. En un reciente videochat, el streamer Ibai Llanos y el cantante Ozuna le recordaron a Piqué el tema de Monotonía, interpretado por su ex e colaboración con ‘El Negrito de Ojos Claros’ y su reacción, así como la de Ozuna se han hecho virales en las redes.





Ibai Llanos, amigo de Piqué, fue el primero en mencionar el tema de Shakira

Piqué e Ibai estaban realizando una videollamada con Ozuna con motivo del evento de boxeo La Velada del Año 3, el cual se llevará a cabo el 1° de julio, en el Estadio Metropolitano de Madrid. En este evento se presentarán seis peleas acompañadas por ocho presentaciones musicales, entre los que estarán C. Tangana, Feid, Quevedo, Ozuna entre otros.

A propósito de la participación de Ozuna , Ibai dijo lo siguiente: “Gerard también está muy ilusionado, cuidado con un tema que yo creo que va a sonar en el Metropolitano... ‘No fue culpa tuya, ni fue culpa mía’, cuidado”.

Las risas no se hicieron esperar y Ozuna no pudo más y se soltó a reír, pues era claro que Ibai se estaba refiriendo al tema de Monotonía, el cual grabó al lado de Shakira y que salió a la luz el verano pasado, cuando la separación entre la colombiana y el catalán estaba en su momento más álgido. “Estamos dejando a los artistas libertad, así que cada uno que se sienta cómodo y que haga lo que quiera”, expresó Piqué, mientras Ozuna no dejaba de reír.

¿Shakira prohibiría a sus hijos convivir con Clara Chía?

Entre las decenas de reportes que han surgido en torno a los acuerdos que la expareja habría establecido, medios españoles como OK Diario, indicaron que la cantante está buscando por la vía legal, impedir que sus hijos, Milan y Sasha, re reúnan con Clara Chía.

©GrosbyGroup



Al parecer, Shakira no quiere que sus hijos convivan con Clara Chía

Shakira teme, según dicho medio, que en uno de esos viajes a Miami, Piqué vaya acompañado por su actual pareja y que conviva con los chicos. “El ‘equipo’ de Shakira intentará que Clara no viaje a Estados Unidos y no pueda disfrutar de su tiempo junto a Piqué y los pequeños Milan y Sasha, como es el objetivo de los abogados de Gerard”, señaló dicho medio sin dar a conocer más detalles.