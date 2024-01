Gerard Piqué anuncia su regreso al fútbol: ‘Lo echo mucho de menos’

El 3 de noviembre de 2022 Gerard Piqué sorprendió a todos al anunciar su retiro de las canchas, dejando atrás su puesto como defensor del F.C. Barcelona, donde jugó por 25 años. Esta salida anticipada se dio en medio de un momento mediáticamente complicado para el futbolista español debido a su separación de Shakira y su incipiente noviazgo con Clara Chía. Sin embargo, este 2024 ha llevado al también empresario a reconsiderar aquella decisión, pues acaba de anunciar que regresará al fútbol.

©GettyImages



Piqué ha sorprendido a todos al anunciar su regreso al fútbol.

“Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos”, anunció Piqué el 9 de enero en su cuenta de X (Twitter). Sin embargo, ha hecho una precisión respecto a su decisión, dejando en claro que no tiene contemplado ser parte de una alineación en la cancha. “Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana”, agregó en su mensaje.

La exestrella del F.C. Barcelona nunca dejó del todo el fútbol tras su retiro, pues en su faceta de empresario lanzó e impulsó la Kings League, una liga de fútbol 7 con sede en Barcelona. Este proyecto fue sin duda muy exitoso y contó con la participación de importantes figuras del balompié profesional como Iker Casillas o Kun Agüero.

Ahora, con este anuncio, Piqué ha dejado a sus seguidores expectantes y ansiosos por conocer su siguiente paso profesional. Hasta ahora no se han conocido más detalles sobre lo que el español trae entre manos, por lo que su posible incorporación a un equipo es un total misterio.

Si bien el ex de Shakira es dueño de un equipo profesional, el Andorra, que actualmente juega en Segunda División, muchos dudan que quiera desempeñarse como entrenador de su propio equipo, y apuestan más a que buscará otro club para hacer su debut.

©GettyImages



El español triunfó como empresario con la Kings League.

¿Por qué se retiró del fútbol?

Tras su último partido con el F.C. Barcelona en el Camp Nou el 5 de noviembre de 2022, Piqué charló con su amigo Ibai Llanos en su canal de Twitch y le reveló los motivos de su retiro. “Son muchas razones el porqué lo dejo ahora: la gente sabe que empecé el año con una reunión con el míster en la que me dijo que lo tendría difícil”, explicó entonces, refiriéndose al director técnico culé Xavi Hernández, con quien se rumoró había tenido una relación un poco tensa.

“Yo creo que en algún momento me apetecerá ser presidente del Barcelona... En un futuro sí que me gustaría ayudar al club de mi vida a explotar todo el potencial que tiene”, confesaba Piqué. “Pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza, tengo ganas de hacer otras cosas, quiero tener libertad. Tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados con partidos me dará la oportunidad de centrarme en otras cosas”, explicaba.

©GettyImages



Piqué jugó su último partido con el F.C. Barcelona el 5 de noviembre de 2022.

