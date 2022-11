Piqué rompe el silencio tras su retiro del fútbol: ‘Tengo ganas de hacer otras cosas, quiero tener libertad’

Han pasado algunos días desde que Gerard Piqué jugó con el Barça su último partido en el fútbol, y muchos aficionados culés aún no pueden creer que se haya retirado. El exdefensa español hizo el anuncio en un momento en el que su vida privada se encuentra bajo los reflectores debido a su separación de Shakira, así como a su incipiente relación sentimental con Clara Chía. El exfutbolista ha preferido ser reservado sobre estos temas personales, sin embargo, recientemente accedió a hablar sobre su sorpresiva decisión profesional.

Piqué se despidió entre lágrimas del Barcelona

Piqué habló por primera vez después de aquel emotivo momento que protagonizó en la cancha del Camp Nou el pasado 5 de noviembre cuando, entre lágrimas, se despidió también de su amado F.C. Barcelona. El exjugador charló con el presentador español Ibai Llanos en su canal de Twitch sobre los motivos de su retiro.

“Son muchas razones el porqué lo dejo ahora: la gente sabe que empecé el año con una reunión con el míster en la que me dijo que lo tendría difícil. Yo quería intentarlo, pero las sensaciones desde el inicio de la temporada no fueron las mejores”, explicó, refiriéndose al director técnico culé Xavi Hernández, con quien se rumoró había tenido una relación un poco tensa.

La última temporada no fue la mejor para el exdefensa

Sin embargo, Piqué dejó claro que su decisión no significa que haya roto para siempre los lazos con el club con el que jugó los últimos 14 años. “Yo creo que en algún momento me apetecerá ser presidente del Barcelona”, confesó. “Pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza, tengo ganas de hacer otras cosas, quiero tener libertad”, agregó.

“Tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados con partidos me dará la oportunidad de centrarme en otras cosas”, explicó el español, de quien se sabe es propietario de varias empresas. “En un futuro sí que me gustaría ayudar al club de mi vida a explotar todo el potencial que tiene”, continuó.

La exestrella culé criticó que la industria del entretenimiento esté afectando la forma de percibir el futbol de las nuevas generaciones. “Los niños pequeños están más interesados en lo que pasa fuera del campo que en el campo. La gente consume más el mercado de fichajes que el propio producto en sí. A la gente no le interesa el partido, le interesa el post partido y el salseo de después”, opinó.