¿Qué enamoró a Gerard Piqué de Clara Chía? Una amiga de ella responde

A pesar de la polémica que ha causado su relación, Clara Chía y Gerard Piqué están muy enamorados y decididos a luchar por su noviazgo. Y aunque muchos de los fans de Shakira aseguran que la decisión de Piqué fue errónea al cambiar a la cantante colombiana, hay detalles en Clara que conquistaron al futbolista y ha sido una amiga de ella quien aclaró por qué surgió la chispa entre los dos.

“Es más comprensiva con Piqué”, expresó Gemma Iglesias, allegada a la joven de 23 años. La amiga de Clara, además, asegura que su actitud fue lo que más atrajo a Piqué, pues no sólo lleva una vida bastante diferente y lejos de los medios, sino que, “a diferencia de Shakira, no actúa como una diva”.

“Ella está integrada con los amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Ella jamás conectó con las otras esposas de futbolistas o con los amigos de Piqué”, agregó Iglesias, según reportes de El Heraldo.

Prueba de ello sería la boda a la que ambos asistieron a mediados de agosto, un día entre amigos que no parecía compartir con Shakira de forma tan natural.

Una sorpresiva decisión de Gerard Piqué

El 2022 ha sido un año lleno de cambios para Gerard Piqué. No sólo por el fin de su historia de amor con Shakira, que duró más de una década, sino también por la nueva forma en la que convivirá con sus hijos una vez que se decida legalmente la custodia de Milan y Sasha. Además, por supuesto, su relación con Clara Chía lo hizo mudarse a un departamento junto a ella, en donde se han refugiado de los paparazzi y los fans de Shakira, quienes no están nada contentos con la supuesta infidelidad del defensa hacia la cantante.

En medio de toda la polémica, Piqué anunció este miércoles que se retira del futbol y este fin de semana jugará su último partido en el Camp Nou con el equipo que desde siempre ocupó un lugar muy especial en su corazón. “Ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habrá ningún otro equipo y así será”, expresó en un emotivo video en sus redes sociales, en donde mostró varias imágenes de él mismo siendo niño y deseando jugar para el F.C. Barcelona.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Y concluyó: “Este sábado será mi último partido en el Camp Nou, pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo y ya me conocéis, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça siempre”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.