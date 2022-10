Los hijos de Piqué y Shakira son captados en plan familiar con Clara Chía

En una entrevista con ELLE, la cantante se confesó, asegurando que, para ella, la música ha sido un bálsamo. “Escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen”, indicó.

“Siento que en este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz”.

