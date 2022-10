Gerard Piqué tendría problemas en Kosmos; sus empleados ‘están descontentos’

Gerard Piqué no solo está en medio de la polémica por su ruptura con Shakira y su nueva relación con Clara Chía Martí, sino que estaría atravesando por una compleja situación con su empresa Kosmos Global Holding S.L. De acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, el defensa del F.C. Barcelona tendría problemas en la empresa y que varios empleados ya han presentado su renuncia y hay descontento general entre los trabajadores, pues aseguran que el futbolista ya no tiene el mismo interés en ella como hace cinco años cuando la fundó.

El barcelonés no solo enfrenta su mediática separación; sino que tendría problemas en su empresa

“Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella”, reveló el fotógrafo en un enlace con el programa español Socialité (Telecinco). “Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado”, aseguró Martin, agregando que los empleados estarían candados de la situación que se está viviendo. Añadió que es probable que en los próximos días las bajas dentro de Kosmos continúen. “Le transmitieron a Piqué que están descontentos”, indicó.

Piqué creó Kosmos en 2017 junto a un importante empresario japonés

Hasta hace poco, Kosmos era conocida en el ámbito deportivo por ser la otra faceta de Piqué, sin embargo, tras revelarse su relación con Clara Chía Martí, la sociedad fue el centro de atención, ya que se dio a conocer que la joven de 23 años labora dentro de la compañía. Kosmos surgió en 2017 en asociación con Hiroshi Mikitani, dueño de Rakuten, la tienda en línea más grande de Japón.