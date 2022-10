Kim Kardashian y la millonaria multa que pagó en un caso de estafa por criptomonedas

No todo es glamour en la vida de Kim Kardashian, pues de vez en cuando esta celebridad se ve envuelta en situaciones no del todo agradables. Esta vez no tiene nada que ver con cuestiones románticas ni de la comentada polémica con su exmarido Ye (Kanye West) sino con un problema con las entidades financieras de Estados Unidos. La también empresaria se ha visto implicada en un caso de fraude por criptomonedas y ha tenido comprometerse a pagar una millonaria multa para evitar cargos penales.

Kim Kardashian ha acaparado los titulares por un caso de presunto fraude por criptomonedas.

Se ha dado a conocer que Kim llegó a un acuerdo con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) para pagar 1.26 millones de dólares y así evitar cargos penales por promover en su cuenta de Instagram unas criptomonedas sin especificar que había recibido la suma de 250 mil dólares a cambio de esta publicidad. Gary Gensler, titular de dicha comisión, informó sobre esta resolución en un comunicado que fue difundido por medio de redes sociales. “Este caso es un recordatorio de que, cuando celebridades o influencers dan apoyo a una oportunidad de inversión, incluidos valores de activos digitales, eso no significa que esos productos de inversión sean adecuados para todos los inversores”, indicó Gensler.

“Animamos a los inversores a considerar los posibles riesgos y oportunidades de una inversión a la luz de sus propios objetivos financieros“, agregó el funcionario. ”El caso de la Sra. Kardashian también sirve como un recordatorio para las celebridades y otras personas de que la ley les obliga a revelar al público cuándo y cuánto se les paga para promover la inversión en valores“, detalló Gensler. En el comunicado, Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, ahondó en este punto, señalando que la estrella de Keeping Up With the Kardashians no cumplió con este lineamiento. ”Los inversores tienen derecho a saber si la publicidad de un valor es imparcial, y la Sra. Kardashian no reveló esta información“, señaló.

El acuerdo, con el que Kim evitará enfrentar cargos penales, estipula el pago de 1.26 millones de dólares, cifra que incluye la suma que recibió a cambio de hacer la promoción de las criptomonedas Ethereum Max, así como los intereses que se sumaron durante la investigación y la multa como tal de un millón de dólares. En el documento también se precisó que, sin admitir ni negar las conclusiones de la SEC, Kim aceptó la orden y acordó no promover este tipo de activos digitales durante un plazo de tres años.