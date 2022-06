Kim Kardashian sobre su matrimonio con Kanye West: ‘Si sólo supieran cómo fue...’

La sanación de Kim Kardashian

Aunque no fueron momentos fáciles, Kim logró superar el divorcio y siguió con su camino encontrando el amor en Pete Davidson. “Respeto que nadie vino a mí durante mi matrimonio y me dijo: ‘¿Estás bien?’. Todos me permitieron tener mi propio viaje y vivirlo por mi cuenta, y lo aprecio, pero a veces miro como, ‘¿Cuándo saltamos?’”, continuó sobre la situación que vivió Khloé con el papá de True.

Mucho más tranquila con cómo resultaron las cosas con Tristan, Khloé admitió que, si su familia tenía alguna razón para creer que Tristan estaba siendo infiel, se lo dirían, aunque la tercera vez fue algo tarde. “Mis frustraciones no tienen nada qué ver con ustedes, porque no fue ni el primer ni el segundo error. Es ahí cuando desearía que alguien me hubiera dicho: ‘¡No! ¿Estás loca?”, confesó la menor de las Kardashian.