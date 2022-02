Pete Davidson, novio de Kim Kardashian, sorprende a Khloé Kardashian con un regalo de San Valentín

Pete Davidson se está asegurando de hacer feliz a Kim Kardashian y su familia. La estrella de Saturday Night Live sorprendió a la hermana de Kim, Khloé Kardahsian con un arreglo de flores en el Día de San Valentín.

La estrella de televisión usó sus redes sociales para compartir el lindo gesto que Pete tuvo con ella. “¡El más dulce! ¡Gracias Pete!”, escribió sobre la fotografía que compartió en sus stories, en la que se aprecia un arreglo de lilas, rosas y hortensias.

©Khloé Kardashian



El novio de Kim Kardashian sorprendió a Khloé Kardashian con un arreglo de flores en el día de San Valentín

Además del regalo de Davidson, Koko recibió otros arreglos de flores por parte de Kris Jenner, Kylie Jenner y Penelope Disick.

Kim Kardahsian no ha compartido aún el regalo que le dio su novio; sin embargo, la pareja celebró por adelantado el pasado fin de semana con una cita romántica en Brooklyn, y al día siguiente fueron a Cipriani.

©GrosbyGroup



Kim Kardashian y Pete Davidson disfrutaron de una celebración adelantada de San Valentín en Lilia, en Brooklyn.

Pero el regalo de San Valentín del que sí nos enteramos, fue el que Kanye West le envió a Kim. Luego de una serie de posts contra Pete Davidson, el rapero le envío una camioneta llena de rosas a la mansión de la madre de sus hijos con un mensaje, “My vision is krystal klear”, lo cual es un juego de palabras con las iniciales de ambos, Kim y Kanye.

El gesto de West causó revuelo entre más de uno de sus seguidores. Mientras algunas personas describieron su comportamiento como “tóxico”, otros están confundidos acerca de “por qué Kanye West trató de mantenerse alejado de la filmación de Keeping Up with the Kardashians y ahora quiere compartir sus mensajes privados con Kim”.