Tras sus polémicos posts en redes, Kanye West reaparece en el Super Bowl con sus hijos

Las fotografías de la cita nocturna llegaron a manos de Kanye West, quien no dudó en lanzarle una indirecta a su ex, pues el espectacular abrigo Balenciaga que lució en su cita era el mismo que él le obsequió hace tiempo. West retomó las imágenes publicadas por el Daily Mail y escribió: “Compré ese abrigo para Kim antes de SNL, creí que era particularmente especial. Tengo fe en que volveremos a estar juntos”, expesó en un extenso post, en el que también se refirió a los tabloides asegurando que no tenía nada en contra de ellos.

