La desesperada súplica de Kanye West: ‘Dios reúne a nuestra familia’

Luego de que Kanye West reclamara que no estaba de acuerdo con que Kim Kardashian permitiera a su hija North West el uso de las redes sociales (TikTok), el rapero ahora solo desea que su familia —incluida su expareja— regresen a su lado. En una publicación realizada por ‘Ye’ hace unas horas, el rapero pidió desesperadamente que sus hijos regresaran a su lado. El post se dio a solo unas horas de que Kim revelara sus más recientes fotografías y portada para VOGUE US, en las que aparece con sus cuatro hijos.

©GettyImages



Kim y Kanye empezaron su proceso de divorcio el año pasado

El intérprete retomó algunas de las imágenes en las que aparecen sus hijos, North West, de 8 años, Saint West, de 6, Chicago West, de 4, y Psalm West, de 2. Junto a las fotografías, escribió: “GOD PLEASE BRING OUR FAMILY BACK TOGETHER (Dios por favor reúne a nuestra familia)”.

Debajo de su publicación, sus seguidores hicieron varios comentarios; mientras algunos le enviaban sus mejores deseos porque eso pronto fuera una realidad, unos más le pedían llevar este asunto en privado lejos de las redes. Otros, aseguraban que después de lo que dijo sobre el uso de las redes de North West y Kim, creían que sería casi imposible una reconciliación entre ambos.