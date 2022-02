Kanye West estalla contra Kim Kardashian por permitir que North West use redes sociales y ella responde

Otro día y otro drama rodean a Kanye West y Kim Kardashian. El rapero utilizó sus redes sociales para llamarle la atención a su expareja y empresaria por permitir que su hija, North West, usara las redes sociales sin su aprobación.

El intérprete de Donda compartió una captura de pantalla del video en el que sale su North en la popular plataforma Tik Tok con un mensaje en mayúsculas: “DADO QUE ESTE ES MI PRIMER DIVORCIO, NECESITO SABER QUÉ DEBO HACER SOBRE MI HIJA EXPUESTA EN TIK TOK EN CONTRA DE MI VOLUNTAD”.

Además de su queja pública, Kanye West, quien legalmente se hace llamar Ye, aparentemente expuso a su ex en la primera parte de su declaración, haciendo referencia a los divorcios de Kim con Kris Humphries y Damon Thomas. Luego, procede a pedir orientación y ver la posibilidad de tomar acciones contra la madre de sus cuatro hijos.

La publicación de West recibió miles de “me gusta”; sin embargo, la mayoría de las personas en la sección de comentarios etiquetaron al rapero como “Petty Betty”, y agregaron que está “amargado e infeliz”.

La gente también cuestionó las razones por las que no podía divertirse en TikTok. “¿Cuáles son las razones por las que no debería estar en TikTok? ¿Está en Facebook, Instagram, YouTube, SchoolGroup, etc.?”, preguntó un usuario. Mientras que otro dijo: “Estar [su hija] en Tik Tok” Sí, porque estoy seguro de que la obligan a estar en TikTok. No sé, tal vez habla con tu hija y dile que no está lista para las ‘redes sociales’ si no se siente cómodo. No sé, tal vez intente la crianza compartida. #pettybetty”.

Un fan también le aconsejó a Kanye que mantuviera sus problemas fuera de Instagram. “¡Ora en secreto y él los recompensará en público! ¡Mantén esto fuera de lo público! Te amo hermano”, sugirió la persona.