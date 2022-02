¡Es oficial! Pete Davidson llama a Kim Kardashian su ‘novia’ en medio del drama con Kanye West

La noticia protagonizada por el nativo de Staten Island se produce en medio de los desacuerdos públicos entre Kim y Kanye West. Teniendo en cuenta que Ye ya ha dicho en una de sus canciones que iba a “golpear el trasero de Pete Davidson”, probablemente no va a tomar la noticia muy bien. Además, ya estuvo molesto todo el fin de semana. Desde entonces, Ye los eliminó, pero durante el fin de semana el rapero compartió publicaciones con sus 11 millones de seguidores en Instagram con serias acusaciones.

Después de que West compartiera una publicación sobre Kim permitiendo que su hija North West usara las redes sociales sin su consentimiento, Kim emitió una declaración pública sobre el tema explicando: “La necesidad constante de Kanye de atacarme en entrevistas y en las redes sociales es en realidad más dolorosa que cualquier TikTok que North podría crear. Como padre que es el principal proveedor y cuidador de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo permitirle expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda felicidad”, dijo Kim.

Ye no tomó muy bien estas declaraciones. “¿Qué quieres decir con proveedor principal? América te vio tratando de secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no proporcionar la dirección”, escribió. “Me pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hijo y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado. Tracy Romulus, deja de manipular a Kim para que sea así”, expresó el rapero.

Las cosas llegaron tan lejos que West incluso afirmó que Kim lo acusó de golpearla. “ESTAS IDEAS EN REALIDAD PUEDEN PONER TRAS LAS REJAS A ALGUIEN”, escribió el padre.

