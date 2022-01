Kim Kardashian y Pete Davidson disfrutan del 2022 en las Bahamas

La parejita del momento, Kim Kardashian y Pete Davidson está vacacionando en las Bahamas. Luego de pasar Año Nuevo separados, debido a sus múltiples compromisos, ahora la pareja se ha dado la oportunidad de escaparse a las cálidas aguas del mar Caribe. Como destino, los enamorados han elegido las Bahamas, siendo este su primer viaje internacional, desde que se diera a conocer en noviembre pasado que están juntos.

Fue en noviembre pasado cuando se dio a conocer el romance de la empresaria y el comediante

Los paparazzi captaron a la empresaria de 41 años con el comediante de Saturday Night Live, de 28 años, caminando juntos sobre un muelle, luego de desembarcar.

Para la ocasión, Kim fue fotografiada usando un atuendo todo en negro con un top negro y unos baggy jeans. Mientras que Davidson optó por una chamarra azul marino, un par de shorts en color claro con una sudadera a juego y unas sandalias negras con calcetines.

Kim Kardashian se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, tras quedar divorciada de Kanye West

Kardashian y Davidson, quienes estuvieron uno al lado del otro en su breve caminata por el muelle, se veían muy cómodos conversando, sin embargo en ningún momento se vieron tomados de las manos ni demostrándose afecto en público.

De acuerdo con Page Six, la escapada romántica –la cual empezó el lunes pasado—es su primer viaje internacional. Dentro de territorio estadounidense uno y otro han viajado desde California a Nueva York; Davidson acompañó a Kim a la casa de su madre, Kris Jenner, en Palm Springs, California, mientras que Kardashian viajó con él a su casa en Staten Island, Nueva York.

Con estas vacaciones, los enamorados recuperarán el tiempo perdido, ya que Kim pasó el fin de año con su familia en Los Ángeles, mientras que Davidson recibió el 2022 al lado de Miley Cyrus, con quien condujo un especial televisado en Miami. De hecho, ese show trajo la “discordia” entre Cyrus y Kardashian, pues Miley entonó el tema It should have been me en un promocional para promover el especial de fin de año, lo cual provocaría que Kim le diera ‘unfollow’ a Miley en Instagram.

