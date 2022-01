Kim Kardashian da unfollow a Miley Cyrus rumbo a sus vacaciones con Pete Davidson en las Bahamas

Kim Kardashian estaba de acuerdo con la idea de que Pete Davidson se uniera a Miley Cyrus para su fiesta de Nochevieja, pero ahora que terminó, parece que ha dejado de seguir a la talentosa cantante en Instagram.

Cuando Cyrus compartió la primera imagen promocional de su fiesta de NYE con Davidson el 9 de diciembre, recibió un “me gusta” de la fundadora de Skims. Y parece que el like se eliminó o algo similar porque el perfil de Kardashian ya no aparece en la foto. Cyrus es un genio del marketing y no se contuvo de bromear sobre el “Big Debut Energy” de Davidson antes del espectáculo. Incluso le dio una serenata al cantante en The Tonight Show con Jimmy Fallon con una increíble interpretación de la canción de 1963 de William “Mickey” Stevenson y Norman Whitfield, It Should Have Been Me.

Para agregar un poco más al drama, Page Six informó que después de la aparición de Tonight Show, Cyrus se dirigió al condominio del comediante en Staten Island, donde también estuvo Kardashian. Y los coanfitriones incluso hicieron un dueto durante el especial, lo que podría ser difícil de entender para alguien como Kim que no puede cantar. Sea lo que sea, la hija de Kris Jenner aparentemente ha presionado el botón de unfollow en el perfil de Cyrus. En cuanto a la estrella de Hannah Montana, aún tiene a Kim en su lista de seguidos.

Kim y Pete, con dirección a las Bahamas

Hay informes de que Kardashian quería unirse a Davidson para el programa, pero nunca llegó al estado del sol. La madre de cuatro estaba en casa con los niños mientras su futuro exmarido Ye (antes conocido como Kanye West) intentaba planear un espectáculo de última hora en Miami.