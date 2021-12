Miley Cyrus y Pete Davidson oficialmente juntos y a Kim Kardashian le gusta la idea

La fiesta de Nochevieja de Miley está reemplazando el especial de Nochevieja de NBC que ha sido presentado y producido por Carson Daly desde 2004 hasta el año pasado y tendrá lugar en Miami a partir de las 10:30 p.m. hasta las 12:30 a.m. ET. Como señaló DailyMail, están compitiendo contra programas como Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest, que tiene índices de audiencia increíbles todos los años.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.