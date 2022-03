Kim Kardashian comparte sus primeras fotografías con Pete Davidson

Kim Kardashian quizá esté en boca de todos por sus recientes declaraciones diciéndole a las mujeres que deben levantarse y salir a trabajar, pero qué mejor que una pequeña distracción para alejarse de la polémica. Este viernes, Kim compartió a sus 291 millones de seguidores una serie de imágenes en las que aparece con Pete Davidson.

©Kim Kardashian





Era cuestión de tiempo para que estas imágenes aparecieran en el Internet, ya que en estos tiempos modernos del amor, una relación no es oficial hasta que no aparece en las redes sociales, ¿cierto?

La publicación de las fotografías llega después de varias semanas de un comportamiento errático del exesposo de Kim, elrapero Kanye West. Las postales parecen haber sido tomadas en el reciente festejo de la pareja por San Valentín, en su cita romántica en Brooklyn, el mes pasado.

©Kim Kardashian





Kim también incluyó un meme de una frase de la película de The Town, estelarizada por Ben Affleck y Jeremy Renner. “I need your help can’t tell you what it is you can never ask me about it later and we’re gonna hurt some people (Necesito tu ayuda, no puedo decirte para qué y nunca podrás preguntarme sobre ello y vamos a lastimar a algunas personas)”, se lee en la frase de Affleck a Renner. La respuesta de Renner se lee en la descripción del post de Kim: “¿El carro de quién vamos a tomar?”.