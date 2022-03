Khloé Kardashian desearía jamás tener que hablar de Tristan Thompson

El nuevo reality de las Kardashian, The Kardashians, a través de Hulu, está a la vuelta de la esquina y Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y su madre Kris Jenner recién hablaron con Variety sobre lo que los fans podrían esperar. La familia más polémica de la televisión siempre está rodeada de algo de drama, y aunque tratan de mantenerse al margen de los titulares, en su antiguo show Keeping Up with the Kardashians siempre mostraban a la audiencia cómo se sentían. Con Kanye West, Pete Davidson y Tristan Thompson acaparando las portadas este año, los fans están ansiosos por ver cómo llevarán sus polémicas en el reality.

Uno de los mayores escándalos que hemos visto este año, fue cuando Tristan Thompson confirmó su paternidad de un niño que procreó con Maralee Nichols, mientras aún estaba con Khloé. Aunque Khloé desea jamás tener que hablar de ese asunto, confirmó que veremos esta parte de su “viaje por la vida” dentro del show. “Desearía nunca tener que hablar de ello porque no es algo divertido de contar”, reveló a Variety. “Pero es parte de mi viaje en esta vida, así que lo veremos en el show”.

Tristan Thompson y Khloé Kardashian seguían juntos cuando él la engañó con Maralee Nichols

Por supuesto, Khloé no es la única que ha tenido algo de drama a su alrededor. El divorcio de Kim y Kanye desafortunadamente se tornó en todo un espectáculo público, pero antes de que todo se volviera así de complicado, Kanye hizo algunas escenas para el primer episodio.