Khloé Kardashian se siente ‘culpable’ por recurrir a la gestación subrogada

Días después de que se filtrara el nombre del segundo hijo de Khloé Kardashian con su expareja Tristan Thompson, ha sido la propia empresaria quien ha confirmado la información. Un productor del reality The Kardashians (Hulu) le preguntó a Khloé por el nombre del bebé, a lo que ella respondió: “Su nombre es Tatum. Así que son Tatum y True. Nombrar a un ser humano es realmente difícil”. Además de esto, la empresaria hizo una dura confesión acerca del nacimiento de su segundo bebé, el cual nació a través de un vientre de alquiler en agosto del año pasado.

©@khloekardashian



Khloé Kardashian con sus dos hijos, Tatum y True

En una sincera conversación con su excuñado, Scott Disick, padre de los tres hijos de Kourtney Kardashian, Khloé confesó que la conexión con Tatum no es tan fuerte como lo es con True, su hija mayor, quien tiene cinco años. A pesar de que Khloé no señaló directamente a la gestación subrogada como el factor clave en la relación con su hijo, parece que no hacía falta hacerlo, pues dejó ver que la dulce espera de su bebé con Tristan no fue nada como ella imaginó.

“Me siento culpable, porque esta mujer tuvo a mi bebé y luego me lo llevé a otra habitación, y fue como si nos separáramos. Siento que fue una experiencia transaccional”, explicó a Scott. “Ojalá la gente fuera más honesta con la gestación subrogada y lo diferente que resulta. No digo que sea mejor o peor, pero está claro que es diferente”.

©Hulu



Khloé Kardashian con Tatum y True

Una espera no tan dulce

En esta charla con Scott, la fundadora de Good American Jeans también se refirió a lo duro que fue estar a la espera de su segundo hijo mientras se destapó la infidelidad de Tristan con Maralee Nichols. De esa fugaz relación, el basquetbolista de la NBA procreó un niño con la entrenadora física, al que en un inicio negó, pero que al final acabó reconociendo como suyo.

“Definitivamente enterré la cabeza en el suelo durante ese embarazo, por lo que no digerí lo que estaba pasando. Desde luego, estaba en estado de shock, pero diría que fue por toda la experiencia que estaba viviendo”, contó Khloé a su excuñado.

Vídeo Relacionado: Timotheé Chalamet se convierte en la nueva imagen de Chanel Loading the player...