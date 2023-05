Desde su inicio el pasado 16 de mayo, el Festival de Cannes ha acogido a una larga lista de celebridades que se han dado cita en la riviera francesa para homenajear al cine. Y por supuesto, este evento ha fungido además como una pasarela de moda, pues estrellas de todo el mundo han recorrido la alfombra roja enfundados en los más espectaculares looks. En una cita como esta no podía faltar el glamour de Georgina Rodríguez, una de las influencers más famosas del orbe. Si bien ella, como muchas otras celebridades, no ha incursionado en la industria cinematográfica, ha sido invitada en más de una ocasión al famoso festival. En la edición número 76 de este evento, la española ha llegado partiendo plaza.

©@georginagio



Horas antes de su llegada a Cannes, Gio compartió una foto desde Madrid