Khloé Kardashian muestra a su segundo bebé con Tristan Thompson

Khloé Kardashian ha mostrado por primera vez a su segundo hijo con Tristan Thompson, a través del reality show The Kardashians, el cual se transmite a través de Hulu. El bebé, el cual es un varón, nació a través de un vientre de alquiler y nació en agosto. De acuerdo con múltiples reportes, el niño fue concebido en noviembre del año pasado, cuando la empresaria y el jugador de básquetbol aún estaban juntos. En diciembre de 2021, salió a la luz una nueva infidelidad de Tristan con la entrenadora Maralee Nichols, quien ese mes dio a luz a un niño, fruto de la fugaz relación con él. Tras esa noticia, Khloé y el padre de sus dos hijos tomaron caminos separados, por lo que ella se está haciendo cargo tanto de su hija mayor, True, como del recién nacido.

La fundadora de la línea de jeans, Good American, recibió a su segundo hijo el pasado 5 de agosto. A través de un comunicado, un portavoz de la empresario dio a conocer la feliz noticia. “Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia”.

©Hulu



Khloé Kardashian con su nuevo bebé, el cual nació a través de un vientre de alquiler

Aunque se creía que el nacimiento del nuevo bebé podría dar pie a una reconciliación entre ambos, una fuente reveló a PEOPLE, que Khloé y Tristan no tienen planes de reencontrarse de manera amorosa y que únicamente están interesados en la crianza de sus hijos. “Khloé y Tristan no han vuelto a estar juntos y no han hablado desde diciembre fuera de los asuntos de crianza compartida. El bebé fue concebido a través de un vientre sustituto antes de que se revelara públicamente, en diciembre, que Tristan iba a tener un bebé con otra persona (Maralee Nichols)”.

©Hulu



Khloé Kardashian permitió que Tristan la acompañara en el nacimiento de su hijo

Aunque ya no están juntos, Khloé accedió a que Tristan estuviera presente en el día del nacimiento de su bebé, de acuerdo con las imágenes que se han revelado del episodio de The Kardashians. “Estuve dudando sobre si dejar que Tristan viniera al hospital o no, pero Tristan quiere estar aquí, así que pensé, ¿por qué no dejarlo venir? Nunca recuperaré este momento”, expresó Khloé ante las cámaras del reality.

Kim, hermana mayor de Khloé, también estuvo presente en el parto, el cual se dio en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. La más famosa de las Kardashians aseguró que su nuevo sobrino tenía un gra parecido con True, de cuatro años. Con el pequeño en brazos, Khloé se comunicó a través de una videollamada con su hija de cuatro años para mostrarle a su hermanito, al mismo tiempo que compartió con su madre, Kris Jenner, y el resto de sus hermanas su emoción por la llegada del nuevo integrante de la familia.