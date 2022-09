Hijo de Leo Messi, de los afortunados en encontrar la estampa de papá para el álbum del Mundial

Aunque aún faltan dos meses para que dé inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, los aficionados ya viven una experiencia única con el álbum Panini, un detalle conmemorativo que cada cuatro años se convierte en una verdadera joya del evento. Gente en todo el mundo está dispuesta a llenar su álbum, pero como en cada edición, hay estampitas que valen más que otras, y esta vez las más deseadas son la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Encontrarlas se ha convertido en toda una aventura de la que los fans presumen sus reacciones en las redes sociales, y uno de ellos fue justo Mateo, el hijo de Messi y Antonela Roccuzzo.

Todos quieren una, y qué suerte que para un niño tan emocionado con el futbol como Mateo le haya tocado una de las codiciadas estampas de su propio padre. Fue su mamá quien compartió en Instagram la reacción del pequeño, y emocionada, etiquetó al jugador del Paris Saint-Germain. La Pulga, contento con la foto, la compartió en su propio perfil.

El pequeño de siete años sonrió para la cámara de mamá mostrando la estampita, con una emoción tan grande como cualquier otro niño que encontró un verdadero tesoro, y es que llenar por completo un álbum no es tarea sencilla, no sólo por la inversión económica que implica, sino por la suerte de no encontrar estampitas repetidas en los sobres que se compran.

Messi, el más deseado de Qatar 2022

La emoción de la gente por tener la estampa de Messi es porque este podría ser el último Mundial del ex jugador del FC Barcelona. Incluso hay una gran emoción de que sea la selección argentina la que llegue a la final, para que el astro del futbol se retire con todos los títulos y logros que sueña un deportista de su nivel.

Así como Lionel Messi, la mira también está en Cristiano Ronaldo, quien también podría disputar su última Copa del Mundo, jugando con la selección de Portugal. Y es que en ambos casos, a pesar de su experiencia y talento detrás del balón, su edad podría ser uno de los principales motivos para considerar su retiro de la justa deportiva, pues en la Copa Mundial de 2026, que tendrá como sedes Canadá, Estados Unidos y México; Messi tendría 39 años, mientras que Ronaldo 41.