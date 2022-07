Así se prepara Khloé Kardashian para recibir a su segundo bebé con Tristan Thompson, ¡es un varoncito!

Pese a que su relación con Tristan Thompson está fracturada, Khloé Kardashian está emocionada por la próxima llegada de su bebé, así lo aseguran fuentes cercanas a la empresaria. Entertainment Tonight (ET) indica que la fundadora de Good American está en la recta final de los preparativos para recibir a su segundo hijo, el cual es un varoncito y nacerá por un vientre de alquiler.

©khloekardashian



Khloé Kardashian y su hija True están emocionadas por la llegada del bebé

“Khloe ha estado preparada para la llegada del nuevo bebé por un tiempo”. La fuente agregó: “Tienen una habitación para bebés y ropa y juguetes nuevos. ¡Está muy emocionada de que True tenga un hermano y por traer otro bebé a la familia!”, agregó dicha fuente, quien destacó la emoción de True, de cuatro años, por convertirse en hermana mayor.

La decisión de volver a tener otro hijo se dio antes de que Khloé supiera que Tristan esperaba otro hijo con Maralee Nichols en diciembre, según confirmó un representante de Khloé a ET. Luego de que el jugador de los Chicago Bulls reconociera la paternidad del niño, todo entre él y Khloé se terminó. “Los dos no están juntos y Khloé tendrá al bebé a tiempo completo“, agregó la fuente. Sin embargo, la menor de las Kardashian desea que el padre de sus hijos esté involucrado en su desarrollo. “Khloé quiere a Tristan en la vida de los dos niños tanto como él quiera”.

©GettyImages



Khloé desea que Tristan se involucre con los niños, pero de ninguna manera volverá con él

Khloé cuenta con el apoyo de los suyos

Otro informante añadió que Khloé y Tristan no han vuelto a hablar desde diciembre mas que para tratar asuntos sobre True y el bebé que viene en camino. “Khloé y Tristan no han vuelto a estar juntos y no han hablado desde diciembre fuera de los asuntos de crianza compartida”.

En esta nueva aventura como mamá, Khloé no estará sola, pues cuenta con su madre, Kris Jenner, que vive al lado, además de tener el apoyo de sus hermanas Kim, Kourtney, Kendall y Kylie, así como de su hermano Rob Kardashian. Sobre el nacimiento del que será su 12° nieto, Kris Jenner está ayudando en lo más que puede y está al pendiente. “Hace que esta nueva llegada sea aún más especial”, contó una fuente a ET.