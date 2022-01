Tristan Thompson admite que es el padre del bebé de Maralee Nichols y se disculpa con Khloé Kardashian

l escándalo sobre la nueva paternidad de Tristan Thompson al fin se resolvió. El lunes por la noche, el basquetbolista admitió que él es el padre del bebé de la entrenadora personal Maralee Nichols. A través de sus stories en Instagram, dio a conocer esta noticia además de disculparse públicamente con Khloé Kardashian por “el dolor y la humillación” que le ha causado. “Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelaron que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Tomo la completa responsabilidad de mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amorosamente a nuestro hijo”, escribió el jugador de 30 años. “Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en privado como en público”.

©Tristan Thompson





En otra story, Thompson escribió un mensaje para Khloe, a quien públicamente ha engañado en varias ocasiones. “Khloé, tú no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la manera en la que te he tratado a lo largo de los años”, escribió el jugador de los Sacramento Kings.

En su mensaje, Thompson continuó afirmando que sus acciones no se “alinean” con la forma en que ve a la madre de su segundo hijo. “Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo”, dijo el padre de tres niños. “Te tengo el mayor respeto y amor. Independientemente de lo que puedas pensar”, escribió la estrella de la NBA. Reiteró: “Una vez más, lo siento muchísimo”.