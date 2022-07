Thalía muestra su increíble colección de Barbies, ¡con muñecas inspiradas en ella!

Thalía no deja de sorprendernos cuando nos muestra algún rincón de su hogar. Puede ser su increíble clóset lleno de zapatos, el estudio musical que tiene en casa para componer y grabar sus propias canciones o la cocina en donde pasa momentos únicos con sus hijos. Pero ahora nos sorprendió con una asombrosa colección de muñecas Barbie, en la que también tiene piezas inspiradas en ella y en algunas de sus presentaciones o videos.

Loading the player...

Thalía compartió con sus fans esta habitación de su casa cuando recibió una muñeca muy especial que desde el primer minuto se convirtió en su favorita. La diferencia de este juguete a los demás es que tiene una figura que se asemeja más a las mujeres normales que a la silueta esbelta a la que estamos acostumbrados.

Fue gracias a esta nueva adquisición que sus seguidores pudieron ver un poco de la colección en la que tiene muñecas inspiradas en ella misma, como de su época de Latina Love Tour, No Me Acuerdo y Lento; piezas que tiene gracias a un increíble admirador que no sólo las crea, sino que se las envía.

También destacan piezas que ella misma ha comprado cuando las ve en las tiendas y de inmediato llaman su atención no sólo por la edición sino también por su vestuario. Otra de las que engalanan la colección es una en honor a Frida Kahlo.

Princesas, muñecas inspiradas en otros artistas y los también famosos Ken aparecen la colección de Thalía, quien mantiene sus muñecos acomodados perfectamente en un lugar especial de su casa, con luces que alumbran la colección y algunas divididas por color.

Un gusto de toda la vida

Thalía tiene un cariño muy especial por las muñecas Barbie, aquel juguete que ha marcado la vida de millones de niñas al rededor del mundo. Y es tanta su admiración a estas piezas que ella misma se convirtió en una Barbie de carne y hueso cuando hizo el video de Lindo Pero Bruto, en el que ella y Lali no sólo crearon al hombre de sus sueños, sino que personificaron a la famosa muñeca.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.