Thalía hace realidad un sueño de su infancia con un mensaje de su ídola

Thalía ama publicar sus ocurrencias y algunos detalles de su vida en las redes sociales, pero jamás imaginó que algún día sus publicaciones serían el camino perfecto para cumplir sus sueños más grandes de la infancia. En la década de los 70s, cuando Thalía era una pequeñita, quedó impactada con el performance perfecto de la gimnasta rumana, convirtiéndose en una inspiración para la cantante que hasta la fecha continúa. Y vaya sorpresa que se llevó la mexicana cuando, después de demostrar su admiración por la gimnasta de hoy 60 años, recibió una sorpresa de lo más especial.

Todo empezó hace unos días, cuando Thalía notó a una seguidora muy especial: “¡Mi niña interna está temblando de la alegría al darse cuenta de que su ídola de infancia la sigue! Nadia Comăneci ha sido una de las más grandes fuentes de inspiración a lo largo de mi vida por su disciplina, precisión, constancia y enorme sacrificio para lograr ser la gran leyenda que es”, expresó.

“Ni en mis sueños más salvajes me hubiera imaginado que a través de las redes sociales, en este caso Instagram, se pudieran acercar nuestros mundos. Anoche cuando me di cuenta que ella me seguía y que incluso dejó unos cuantos likes en mi cuenta, me puse extremadamente emocionada y casi que levanté el teléfono para llamarle a mi madre que en paz descanse, quien hubiera gritado y brincado conmigo, comprendido lo que esto significa para mí”, continuó con la nostalgia y la emoción a flor de piel.

La esposa de Tommy Mottola consideró este un ciclo completo, aunque aún faltaban más sorpresas por parte de la gimnasta: “¡¡¡Qué increíble!!! ¡‘Full circle’ en esta aventura llamada vida! ¡Nadia te quiero muchooooooo! 💕🌹🤗 atte. La Niña Thalita”.

La respuesta de Nadia Comaneci

Si Thalía se emocionó por ver que Nadia la seguía, ver su publicación en el perfil de su ídola la hizo emocionarse al extremo. Comaneci republicó el video de la cantante en sus propias redes y agregó: “Gracias por este hermoso mensaje... Felicidades por tu asombrosa carrera... Abrazos para ti y toda tu familia. No puedo esperar para conocerte 😘❤️”.

Al ver el post, Thalía no lo podía creer: “😱😱😱😍😍😍😍😭😭😭🥰🥰🥰😍😍😍 ¡Todos estos sentimientos en sólo un segundo! Estoy tan feliz ahora mismo🤗 Tampoco puedo esperar a conocerte uno de estos días... pronto 🙌💝”.