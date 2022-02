Paulina Rubio sí quiere gira con Thalía: ‘No la dejan’

Paulina Rubio y Thalía tienen su propia historia juntas. Desde su juventud, el mismo sueño las unió en el grupo pop Timbiriche, en donde conocieron la fama y aprendieron a dominar los escenarios. Sin embargo, un ligero conflicto que resolvieron con el tiempo, ocasionó que entre las dos existiera una infinita rivalidad al menos ante los ojos del público y la prensa. Más allá de alimentar rumores, hoy Paulina Rubio estaría encantada de hacer una gira con su excompañera de grupo, y aunque está dispuesta, no parece tener la misma respuesta de parte del equipo de Thalía.

Bromista, La Chica Dorada expresó: “Nueva rival, véngase pa’ca”. entre risas en su entrevista con Telemundo, Paulina continuó: “No la dejan, hombre. Me ha dicho que no varias veces, no la dejan”. Sin embargo, no dio más detalles, aunque dejó claro que no es por decisión de la intérprete de Amor a la Mexicana.

“Ella se lo pierde”, aseguró, pues de hacer una serie de conciertos, sería todo un éxito, ya que el público no se perdería esa colaboración que pondría punto final a sus rencillas del pasado.

En varias ocasiones, ambas cantantes han hecho comentarios sobre las peleas que tuvieron y cómo ahora, como mujeres maduras, están en contacto sin dar importancia a los problemas de hace años. Y aunque no se visitan frecuentemente, sí charlan por mensajes de texto.

“Empezamos a chatearnos hace un par de años, me imagino que ya están limadas las asperezas. Tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí”, contó Pau a Yordi Rosado.

La gira con Alejandra Guzmán

Paulina está contenta por su Perrísimas Tour, junto a Alejandra Guzmán. La colaboración es toda una sorpresa para sus seguidores, ya que en su tiempo también protagonizó una pelea por un triángulo amoroso que completaba Erik Rubín. De aquel conflicto surgieron los temas Hey, Güera y Mío.

Ahora ambas cantantes se unen en el escenario para demostrar que el tiempo y la unión hacen la fuerza. Cada una siguió su camino y hoy celebran su carrera con esta gira que promete nostalgia, diversión, energía y mucho baile.

