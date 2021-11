Paulina Rubio y la verdad detrás de su rivalidad con Thalía

No es un secreto que entre Paulina Rubio y Thalía llegó a haber una rivalidad en la década de los 80s, cuando ambas formaban parte del grupo pop Timbiriche. En especial ese concierto en el que las chicas se fueron a golpes y que quedó grabado en la memoria de sus fans y los medios de comunicació. Lo que pocos conocen es qué fue lo que las llevó a tener una relación tan tensa, detalles que La Chica Dorada no sólo recordó, sino que la hicieron revelar la verdadera razón detrás de esa sonada enemistad, de la que aún hay ecos a pesar de llevarse bien en la actualidad.

Paulina Rubio recordó la ivalidad que tuvo con Thalía en su juventud

Paulina revivió el concierto en el que ella y Thalía se fueron a los golpes, aunque aseguró que ese no fue el inicio de su rivalidad. “Sinceramente, Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón, entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas”, contó de lo más sincera en una entrevista con Yordi Rosado.

A pesar de cómo se dieron las cosas entre las dos, de pequeñas las chicas llegaron a ser muy buenas amigas, y señaló a la mamá de Thalía como una influencia para que terminara esa buena racha. “Sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá (Yolanda Mange)no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran”, confesó.

Lejos de lo que muchos pensaban, sus diferencias no estaban marcadas por una competencia por ser la más famosa en el ámbito musical de ese tiempo. “Nosotras traíamos cosas atoradas, pero no era de quién era la más importante... tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener el novio y besar al otro”, reveló Paulina ante el asombro del público.

Y sobre los celos entre ellas, agregó: “Yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni María la del Barrio ni nada. Era mi amiga”. Tan era así que la hoy esposa de Tommy Mottola estuvo cerca de Pau cuando enfrentó la lamentable pérdida de su novio, Carlos Pavón.

La madurez que dejó todo en el pasado

Con el tiempo, Paulina Rubio y Thalía crearon sus propios caminos en la música y la televisión. Cada una con sus propios éxitos personales y profesionales que las colocan en un referente actual de la música pop en español. La Chica Dorada recién promociona su nuevo sencillo, Yo Soy, un tema que interpreta llena de orgullo por su personalidad. Y, en cuanto a su relación con su excompañera, aseguró que lograron reencontrarse en mejores momentos gracias a Yolanda Andrade.

Paulina Rubio está feliz con su nuevo sencillo, ‘Yo Soy’

“Empezamos a chatearnos hace un par de años, me imagino que ya están limadas las asperezas”, expresó, dejando ver que no son muy cercanas, pero que ya no hay ninguna rivalidad como en su juventud. “Tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí”, concluyó sobre el tema.