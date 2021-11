Paulina Rubio habla como nunca sobre su divorcio con Colate: ‘por amor fui muy confiada’

Paulina Rubio no sólo acaba de estrenar su nueva canción Yo Soy, sino que para ella es un himno propio con el que toda mujer independiente se puede identificar. La cantante mexicana está de lo más feliz por regresar a la escena musical y, en medio de la promoción de este tema, habló como nunca de su matrimonio con Nicolás Colate, una época de su vida que calificó como tóxica.

“Fue algo inevitable, yo prefería no estar con él a tener algo tan tóxico, sobre todo porque sentía que no era necesario“, dijo en entrevista con la periodista Paty Chapoy. “Yo por amor fui muy confiada”, agregó sobre el padre de Andrea, su hijo mayor.

La Chica Dorada continuó: “En ese momento, mi mamá me decía: ‘tienes que hacer las cosas más organizadas’. Después aprendí de todo eso”.

A pesar de ello, Paulina toma con sabiduría las experiencias en el amor, y asegura que supo aprender de ellas. “Por amor uno hace muchas cosas que no haría normalmente… No le tengo miedo a las caídas, yo sé que para ganar hay que caerse”, expresó.

¿Lista para un nuevo amor?

Tras su matrimonio con Nicolás Colate, que duró de 2007 a 2014, Paulina volvió a encontrar el amor en el cantante Gerardo Bazúa, con quien tuvo a Eros, su segundo hijo. Sin embargo, las cosas también terminaron enfriándose y la pareja tomó caminos separados. Desde entonces, la cantante ha estado disfrutando de su soltería y su rol como mamá. “No tengo prisa, estoy tan bien en mi piel en este momento. Estoy bien con mis hijos porque son acción y aventura; necesitan mucho de mí, entonces no me quiero distraer en este momento”, dijo sobre una nueva oportunidad en el amor.

Encantada con ver crecer a sus hijos, expresó: “Mis hijos son mi prioridad, saben que cuando no estoy trabajando, voy por ellos a la escuela, me despierto a las 7 de la mañana para llevarlos, después los llevo a karate, hacemos tiendas de campaña o picnics. Lo disfruto tanto que no lo cambiaría por nada”. Un amor que supera cualquier expectativa.

