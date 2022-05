Thalía sufre mucho con la enfermedad de Lyme, asegura su hermana Laura Zapata

Thalía pasó los momentos más complicados de su vida cuando de pronto se empezó a sentir tan mal que no podía ni salir de la cama. Y aunque iba a varios médicos, ninguno encontraba la causa de su malestar. Fue hasta que encontró información sobre la enfermedad de Lyme que recibió un tratamiento adecuado, el que le permitió volver a ponerse en pie. Y aunque la vemos muy sonriente activa y contenta en sus publicaciones en las redes sociales, las secuelas aún están presentes y le hacen pasar días bastante malos, según reveló su hermana, Laura Zapata.

“A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’“, contó la también actriz a medios mexicanos. A pesar de ello, la intérprete de Amor a la Mexicana no se da por vencida y solita se motiva para salir adelante.

“Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en su casa, me dice ‘me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar’. Entonces se obliga, casi casi arrastrándose llega a su gimnasio”, agregó Zapata sobre la condición de su hermana.

Laura no ocultó su preocupación sobre el malestar de Thalía: “Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. Thalía está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”, agregó esperanzada.

Thalía, haciendo conciencia sobre la enfermedad de Lyme

Hace casi 14 años, Thalía sufrió una picadura de garrapata que la contagió con dicha enfermedad, un tema del que ella ha hablado abiertamente desde entonces. “Hace 12 años que contraje esta enfermedad. Ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he seguido, un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva”, expresó en Tik Tok dos años atrás.

Aunque no es una enfermedad mortal, sí afecta la piel, el sistema nervioso, las articulaciones y el corazón. Así como Thalía, celebridades como Avril Lavigne, Justin Bieber, Alec Baldwin, Bella Hadid y Ashley Olsen.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.