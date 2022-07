Khloé Kardashian y Tristan Thompson esperan su segundo hijo juntos, ¿se reconciliaron?

Además de eso, se disculpó con Khloé: “Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado durante estos los años. Sin duda, mis acciones no van en la línea con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti, a pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.