A lo largo de los últimos años, el clan Kardashian-Jenner ha acumulado varios millones de dólares; incluso, dos de sus integrantes, Kim Kardashian y Kylie Jenner, figuran como una de las mujeres más poderosas dentro de la industria del entretenimiento y los cosméticos.

Gracias a las redes sociales, su proyección en los medios (con sus realities Keeping Up With the Kardashians y The Kardashians) y sus marcas de ropa y belleza, los integrantes de la familia más famosa de la tv han construido un sólido emporio de varios millones. Pero, ¿quién acumula más cifras en su cuenta bancaria? ¿cuál de todos es el que tiene menos millones de dólares? Aquí te lo revelamos.