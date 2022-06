Experto asegura que Kim Kardashian sí dañó el icónico vestido de Marilyn Monroe

La polémica de Kim Kardashian por haber usado el vestido de Marilyn Monroe en la pasada Met Gala sigue dando de qué hablar. Ahora, un especialista ha determinado que la prenda en cuestión sí resultó dañada, luego de que la empresaria la llevara puesta en la exclusiva gala anual. Scott Forner, quien dice tener la mayor colección privada de archicos y artículos de la diva del cine, mostró “el antes y el después” del vestido de Monroe, dejando ver que sí fue dañado.

Kim Kardashian con el vestido conocido como ‘Happy birthday dress’

Según el coleccionista, la prenda —famosa por ser la misma que Monroe usó para interpretar Happy Birthday al presidente John F. Kennedy— presenta algunas rasgaduras, además de que hay cristales que no están en el mismo sitio y otros que están a punto de caerse. “Ripley’s Believe It or Not! ¿valió la pena?”, se lee en uno de los posts publicados en el perfil de The Marilyn Monroe Collection, el cual está dirigido al museo en el que está expuesto el vestido en Orlando, Florida y que, supuestamente, está a cargo del cuidado de dicha pieza de valor histórico.

En otra publicación, se analiza la posición de las piedras: “Una comparación de fotos de antes y después con cristales perfectamente alineados. Y sí, es el mismo vestido en las fotos de antes y después”.