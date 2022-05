Kim Kardashian usó un vestido de Marilyn Monroe para la Met Gala ¡y no fue nada fácil ponérselo!

Kim Kardashian se lució la noche del lunes con un vestido de lo más especial para la Met Gala 2022. La empresaria y socialité llegó a la alfombra roja del Metropolitan Museum of Art en Nueva York luciendo una icónica pieza que ya habíamos visto antes. Se trata del vestido dorado que Marilyn Monroe utilizó en 1962 para cantar el famoso “Happy birthday, Mr. President” a John F. Kennedy, una prenda que Kim solicitó al museo de Ripley en Orlando para llevarlo con mucho cuidado al evento que este año tuvo como tema In America: An Anthology of Fashion, con un código gilded glamour.

El Happy birthday de Marilyn Monroe es un momento único en la cultura pop que se ha imitado infinidad de veces. El vestido diseñado por Jean Louis fue el otro protagonista de ese performance, y por su valor cultural forma parte de la exhibición del museo Ripley’s Believe It or Not!, a donde Kim acudió para probárselo antes de la gran noche.

En 1962, el vestido costó 12 mil dólares, según TMZ en precio actual serían 114 mil dólares, aunque el museo lo compró en una subasta en noviembre de 2016 por 4.81 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los vestidos más caros.

“Me siento muy honrada por llevar el vestido icónico que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantar ‘Feliz cumpleaños’ al presidente John F. Kennedy. Es un impresionante vestido ceñido adornado con más de seis mil cristales cosidos a mano por el costumier Jean Louis”, contó Kim sobre este look tan especial.

“¡Gracias Ripley’s Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta pieza evocadora de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó. Estoy eternamente agradecida por este momento. ✨🕊”, agregó.

Lo difícil que fue para Kim ponerse el vestido

Hace dos semanas, Kim y Pete fueron al museo para que la empresaria se midiera el vestido. ¡Y no fue una tarea fácil para que entrara en él! Las curvas de Kim impedían que le ajustara al cuerpo, pero con un equipo de profesionales que trataron el vestido con guantes para no maltratarlo, lograron que Kim lo luciera a la perfección, aunque al principio imaginó que tendría que presentarse en la gala con un abrigo para cubrir el cierre que quedaba abierto.