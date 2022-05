Todo lo que debes saber sobre la Met Gala 2022, desde el tema hasta los invitados

La Met Gala 2022 es esta noche y será el evento más importante en la moda desde el año pasado en septiembre

Tras varios aplazamientos y cancelaciones debido a la pandemia, la Met Gala 2022 se llevará a cabo este primer lunes de mayo una vez más. Esto ocurre a solo ocho meses después de la alfombra roja de 2021, en la que se vieron increíbles looks de grandes nombres como Lil Nas X, Kim Kardashian, Rihanna y más.

Según Vogue, el evento del año pasado fue “un asunto más pequeño e íntimo” debido a la pandemia, por lo que esta será la primera Met Gala oficial en la que se vuelve a la “normalidad”. Con eso en mente, solo podemos asumir que la celebración de este año será más grande, mejor y más extravagante que nunca.

Ahora, vayamos a lo importante. Esto es lo que sabemos sobre el evento de este año:

Celebrada tradicionalmente el primer lunes de mayo, la noche más grande de la moda tendrá lugar este 2 de mayo. La gala se lleva a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York y se recaudarán fondos para el Instituto del museo.

Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King y Lin-Manuel Miranda serán los coanfitriones de este año. Tom Ford, Adam Mosseri de Instagram y Anna Wintour continuarán con sus funciones como copresidentes honorarios de la Met Gala.

El tema de este año es “In America: An Anthology of Fashion”, que sigue a “In America: A Lexicon of Fashion” de 2021. Se basa en una exposición de dos partes del museo, cuya segunda instalación “reflejará la evolución del estilo estadounidense” y también “explorará el trabajo de sastres, modistas y diseñadores individuales”, dijo el curador principal del Instituto, Andrew Bolton, a Vogue.

El código de vestimenta de 2022 tiene que ver con el “glamour dorado”. El evento “pedirá a sus asistentes que encarnen la grandeza, y quizás la dicotomía, de la época dorada de New York”.

La transmisión en vivo de Vogue comenzará a las 6 p.m. ET y se transmitirá a través de las plataformas digitales de la marca, junto con Instagram, Facebook y Twitter. Vanessa Hudgens, La La Anthony y el editor general de Vogue Hamish Bowles serán los anfitriones.