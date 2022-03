North, la hija de Kim Kardashian, y su grandiosa interpretación de ‘No se habla de Bruno’, ¡tienes que verla!

La fiebre de Frozen y Let it go ha quedado atrás, ahora millones de niños alrededor de todo el mundo cantan a todo pulmón No se habla de Bruno, de Encanto. El tema tiene fascinados a todos los niños, como a North West, de 8 años, quien no deja de interpretarla. La hija mayor de Kim Kardashian se ha declarado fan absoluta del éxito de Disney y a través de sus redes sociales, Kim compartió un video en el que aparece su hija al lado de su amigo, Ryan, cantando la canción.

“¡North y Ryan todavía están hablando de Bruno! Y aún (la canción) está en mi cabeza lol”, escribió Kim junto al video en el que aparecen los niños.

La empresaria etiquetó en su post a su amiga y publicista, Tracy Romulus, quien es la madre de Ryan. Khloé Kardashian no se resistió al divertido número musical de su sobrina y su amiguito y comentó: “¡Estoy llorando! Vamos North! Vamos Ryan! Son unas súper estrellas!”.

El clip ha sido reproducido más de 5 millones de veces y tiene cerca de un millón de comentarios destacando el talento y las impresionantes habilidades de canto de North. “¡North definitivamente será una cantante en un futuro!”, escribió un usurio. Otro más comentó: “North es la gemela de su papá, la amo”.

Esta no es la primera vez que North presume de sus habilidades en el canto. La niña ha estado cantando en el servicio dominical de ‘Ye’ durante años, pero su mayor actuación, hasta la fecha. sucedió en 2020 en el desfile de modas Yeezy Season 8 de su padre. Rápidamente, el momento se volvió viral cuando North cantó letras como, “What are those, these are clothes” y “look at my shoes, they’re cool and new (¿qué es eso, es ropa?” y “mira mis zapatos, son geniales y nuevos”). Kim estaba tan conmovida al ver a North, que se echó a llorar.