Woods reveló que se acercó a Khloé para contarle, pero que fue tal su miedo y su vergüenza, que prefirió no hablar del beso. “Khloé me preguntó qué pasaba, si todo iba bien. Yo trataba de olvidar esa parte de la historia, fue como ‘todo está bien’. Fui honesta acerca de que estuve allí, pero no sobre lo que ocurrió. Sabía el revuelo que había, pero no quise echar más leña al fuego”.

La joven se defendió y dijo que no merecía el linchamiento público al que había sido expuesta: “No soy una rompehogares, nunca he tratado de hacer daño, especialmente a alguien a quien quiero y que tiene una preciosa niña. Nunca intentaría robarle la pareja a alguien. Le he hecho mucho daño a mucha gente por no decir la verdad”.