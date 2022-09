Sherlyn revela que está lista para su segundo embarazo

Sherlyn regresa a Mira Quién Baila All Stars (TelevisaUnivision) como presentadora del backstage, encargada de llevar a la audiencia todos los detalles de lo que sucede tras bambalinas en la competencia de baile, la cual dará inicio el próximo 9 de octubre. A su paso por Despierta América, la actriz conversó sobre esta aventura profeisonal, además de revelar que está lista para convertirse en madre por segunda ocasión. Incluso, agregó que ya tiene una fecha para llevar a cabo este gran proyecto de vida y así darle un hermanito a su pequeño André, de dos años.

©@sherlyny



André celebró su cumpleaños número dos en mayo pasado

Sobre la manera en la que concebirá a su próximo bebé, la estrella de telenovelas fue abierta al respecto y detalló que ya está llevando a cabo los estudios correspondientes. “Sí, estoy ya en proceso del siguiente bebé. Estoy en análisis, en todo eso”. ‘Sher’ también indicó que, al concluir su participación en Mira Quién Baila All Stars, buscará quedar embarazada. “Entoncesyo creo que cuando termine el show, regreso a México justamente para ponerme manos a la obra”, señaló.

Gracias a los adelantos tecnológicos, todo es posible, por lo que la artista ya tiene definido que quiere tener una niña, para de esa forma tener en casa ‘la parejita’, como se suele expresar coloquialmente. “Yo creo que ahora sí (será niña) porque vamos a hacer un (embarazo) in vitro… esta vez creo que vamos a poder elegir el sexo. Entonces ya, la parejita y ahí cerramos”, finalizó.

André, su primogénito, nació el 30 de mayo de 2020, y fue concebido a través de inseminación artificial. En diciembre de 2019, la actriz compartió la feliz noticia de su embarazo a través de las páginas de ¡HOLA! México.

Pese a que hace unos meses fue relacionada con el político mexicano José Luis ‘Chanito’ Toledo, la actriz de 36 años reveló recientemente que está sin pareja. Tras unas vacaciones en Europa, Sherlyn fue captada a su regreso por los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, y fue ahí donde confesó que no tenía novio ni anillo de compromiso, como supuestamente se había reportado. “Estoy enamorada de mi hijo, sin pareja, estoy soltera. Sola, solicitada y soltera”, indicó. “Tengo mucho pretenso político regularmente, pero por el momento como que uno escoge, estoy sola, sola, sola sí, pero sola en espera de encontrar a esa persona que esté completa”.





Sherlyn viajó a París con José Luis Toledo en el verano pasado y lució un gran anillo

‘Sher’ dejó claro qué es lo que espera en este momento de su vida, con respecto al amor. “No quiero un tóxico y no quiero a nadie que no vaya a ser un buen ejemplo para mi hijo”, manifestó. Sobre el gran anillo que lució en su viaje por París, al cual fue acompañada por ‘Chanito’ Toledo, la estrella dijo: “El anillo no es de compromiso ni nada por el estilo... Andamos bien, pero no por el momento. Lo lamento, chicos, pero ya cuando sea el momento les presentaré al bueno”.