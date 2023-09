Khloé Kardashian muestra la cicatriz posterior a la cirugía de su melanoma

Khloé Kardashian usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su lucha contra el cáncer de piel, mostrando como nunca la cicatriz que esta batalla le dejó. En estas publicaciones, la empresaria también compartió el procedimiento estético al que se sometió después de la cirugía para removerle un tumor en el rostro. La menor de las hermanas Kardashian documentó la extirpación de un melanoma en su mejilla, que, según ella, le dejó dejado una hendidura algo que, lejos de acomplejarla, la hace sentir fortalecida.

©GettyImages



Khloé Kardashian fue abierta con su lucha contra el cáncer

En sus stories, mostró su viaje, el cual comenzó hace más de un año, cuando por primera vez notó una macha en el rostro, creyendo que era una imperfección como cualquiera. “Para aquellos que no lo sepan, tuve una cicatriz por el cáncer en mi rostro. Mi ángel @garthmd es en quien confié para removerme el tumor. El doctor Fisher es algo fuera de este mundo. No solamente removió el tumor y se aseguró de que yo estuviera libre de cáncer sino que hizo una trabajo espectacular para que mi cicatriz fuera lo más pequeña y discreta posible”.

©@khloekardashian



Khloé Kardashian mostró el paso a paso de su recuperación

Tras la cirugía en la que le removieron el tumor, a Khloé le quedó una especie de hendidura en la mejilla, la cual la tenía sin cuidado, hablando estéticamente, pues se sentía feliz por estar sana. “Definitivamete no me quejo, prefiero tener una hendidura que un melanoma. Estoy increíblemente agrdecida con todos los doctores que me ayudaron a través de esta batalla contra el cáncer”, escribió en otra de sus stories.

©@khloekardashian



Khloé Kardashian mostró su procedimiento estético tras la extirpación del tumor

La empresaria también detalló que tanto ella como su médico evitaron a toda costa que la cicatrización fuera queloide, es decir engrosada y elevada. De esta forma, su piel se recuperó de tal forma que su mejilla quedó lisa y esto permitió que se realizara un procedimiento estético para que su cara luciera su aspecto anterior. Nuevamente se puso en manos del especialista, quien rellenó la hendidura y al día de hoy, esta no es notable.

