Piqué ya no esconde su amor con su novia Clara Chía, y son captados en pleno beso

Tras meses de rumores sobre la nueva novia de Gerard Piqué, el jugador del F.C. Barcelona ha decidido no ocultarse más y se ha dejado ver con la joven, quien ha sido identificada como Clara Chía Martí. La pareja acudió al Summerfest Cerdanya, en la provincia de Girona, en España. En concreto, los novios fueron para ver el show del cantante Dani Martín, y según varios medios británicos como The Sun, estaban acompañados por amigos y familiares. Las primeras imágenes de la pareja en público en actitud cariñosa se dan a dos meses de que se anunciara la ruptura entre Shakira y Piqué.

©El Gordo y la Flaca



Enamorado... así captaron las cámaras a Piqué con su novia, la joven Clara Chía

El futbolista se dejó ver en actitud cariñosa con la joven delante del grupo que los acompañó al concierto, dejando ver su noviazgo de unos cuantos meses está más que afianzado y tendría la aprobación de sus padres. En las imágenes, presentadas por El Gordo y la Flaca, Piqué, de 35 años, y su novia, de 23, se dejan ver muy acaramelados, e incluso aparecen besándose, siendo este el primer beso de la pareja captado por las cámaras.

La relación entre ambos parece ir tan bien, que los padres de Gerard, Joan Piqué y Montserrat, ya conocen a la joven, quien es 12 años menor que el jugador del Barcelona.

Según el programa Socialité, Clara Chía Martí, de 23 años, es originaria de Barcelona y estudiante de Relaciones públicas. El show de Telecinco asegura que la pareja se conoció en febrero, en un bar, y que él le ofreció trabajo en su empresa Kosmos, donde ella se desempeñado funciones administrativas y organización de eventos.

El mismo show indica que, en cuanto se dieron a conocer las imágenes, Shakira se molestó muchísimo, pues tendría un acuerdo con su ex que consistía en que ninguno de los dos se mostraría públicamente con sus parejas durante el primer año de su ruptura. Así que, por un lado ‘Shak’ está enojada con la actitud de su ex con Clara, y por otro, por no respetar lo pactado.

