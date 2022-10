Mientras Shakira manda indirecta a Piqué, no deja de lado su faceta como madre amorosa

Shakira y Gerard Piqué continúan con su proceso de separación, y mientras sus abogados lo arreglan todo, cada uno trata de seguir adelante. Por un lado, el defensa del F.C. Barcelona disfruta de su romance con Clara Chía, en tanto Shakira sana sus heridas con la mejor terapia que existe para ella: crear música. En las últimas horas, la colombiana ha lanzado un par de misteriosos mensajes, los cuales indicarían que son alusivos a nuevas canciones, pero también hay quienes los han tomado como una indirecta hacia el padre de sus dos hijos.

©GettyImages



Shakira y Piqué anunciaron su ruptura en junio pasado

Apenas el pasado jueves, ‘Shaki’ publicó un post en el que se leía lo siguiente: “No fue culpa tuya”. Este viernes, con el mismo tono de intriga, la intérprete compartió otra publicación en la que se leía lo siguiente: “Ni tampoco mía”. Los seguidores de la cantante no pueden esperar más para escuchar el nuevo tema. Recordemos que en abril pasado, lanzó el tema Te felicito junto a Rauw Alejandro. Dos meses después, se anunció su separación, y sus seguidores analizaron línea por línea el tema, asegurando que estaba inspirada en su ex.

Con los crípticos posts de la cantante, todo indicaría que su ruptura ha sido fuente de inspiración para sus nuevas canciones. En una reciente entrevista con ELLE, la ganadora de 13 Latin Grammys, reveló que en esta etapa, “la más oscura de su vida”, la música ha sido un bálsamo. “Escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen”, indicó.

“Siento que en este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz”.