Shakira irá a juicio por supuesto fraude a Hacienda; podría pasar ocho años en prisión

En una reciente entrevista con ELLE, la artista de 45 años se refirió a este caso, dejando claro que está segura de su inocencia. “Tengo que luchar por lo que pienso, porque son acusaciones falsas. Primero, no me pasé 183 días al año en España en ese momento, estaba trabajando por el mundo”. Además de eso, la cantante dijo que ya ha pagado todo lo que debía, incluso desde antes de que la Fiscalía interpusiera la demanda. “Así que ahora mismo no debo nada”, añadió. Frente a este complejo escenario, la barranquillera se está asesorando con una de las mejores firmas de abogados especializadas en impuestos, por lo que se siente tranquila al estar haciendo bien las cosas.

De acuerdo con ¡HOLA! España, la noticia de la apertura del caso de supuesto fraude fiscal que Shakira habría cometido en contra de Hacienda se da el mismo día en el que los abogados de la cantante se reunirán con los de Gerard Piqué para buscar un acuerdo por la custodia de sus hijos, Milan, de nueve años, y Sasha, de siete.

