La reacción de Shakira al preguntarle por Piqué y Clara Chía

Las imágenes de Gerard Piqué junto a su nueva novia, Clara Chía, dieron la vuelta al mundo. Mientras la pareja dejaba ver qué ya no escondía su amor y que están juntos en los compromisos de sus allegados, el delantero del Barcelona sigue en la polémica por su separación de la madre de sus hijos, Shakira. Todos observaban con lupa las fotos de Piqué y Chía, y Shakira no se salvó de ver cómo ahora son ellos quienes van de la mano.

Shakira no logró evitar las preguntas sobre la nueva pareja, y cuando le preguntaron por la joven de 23 años y el padre de sus hijos, tuvo la mejor reacción que pudo. Siempre distante a problemas y con una tranquilidad que asombra, la cantante sólo sonrió al escuchar sobre el tema que todos quieren saber.

“Shakira, ¿cómo estás?, ¿cómo llevas que Gerard se deje ver ya con Clara y que la haya metido tan pronto en su círculo de amigos?”, le preguntaron directamente. Pero ella no se dejó provocar por la duda de los reporteros y sólo sonrió ante la cámara que buscaba su reacción.

“Qué te parece que Gerard ya no se esconda y que lleve a Clara a los mismos sitios que iba contigo?”, continuó una reportera, pero la intérprete de Te Felicito no se inmutó ante la cuestión. Y es que para Shakira no es una sorpresa que todos quieran saber qué sucede en el ámbito personal, en especial ahora que la separación también implica procesos legales por la custodia de sus hijos de nueve y siete años, Milan y Sasha.

Gerard Piqué y su postura para proteger a Clara

Con los medios y paparazi sobre ellos, Gerard Piqué decidió tomar medidas legales para cuidar de él, de Clara y de sus hijos. Mediante un comunicado difundido por su equipo legal, el defensa del F.C. Barcelona expresó que blindaría la privacidad de sus seres queridos: “Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada”.

“Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación”, se indica en el mensaje. “Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano”, agregaron.

Y especificaron: “Nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos, dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad”.