La curiosa frase de Shakira que resuena en este momento de su vida

Para nadie es un secreto que los últimos meses no han sido nada fáciles para Shakira. Entre su sonada ruptura con Gerard Piqué, sus problemas fiscales y la hospitalización de su padre, la cantante se ha mantenido bajo los reflectores. Sin embargo, en medio de esta etapa tan complicada, la colombiana no ha dejado de lado su carrera en la música, y no sólo eso, sino que se ha reafirmado como una de las estrellas latinas más importantes. La mejor prueba de lo anterior ha sido el rotundo éxito de Monotonía, su más reciente tema y el cual se dice, guarda una dedicatoria al futbolista. El impacto de esta canción ha sido tal, que este Halloween muchas mujeres se disfrazaron de ella en el video. Shakira compartió una recopilación de estas caracterizaciones y junto a ella una curiosa frase que podría tener relación con su vida en este momento.

©Shakira



Shakira en su video ‘Monotonía’

Los más de 80 millones vistas en YouTube dejan claro el gran alcance que ha tenido el nuevo video de Shakira con Ozuna, por lo que no ha sido de extrañar que muchas mujeres se hayan inspirado en él para disfrazarse en estas fechas: unos pantalones sueltos, top, una bata larga y la melena recogida pero no muy prolija fueron los puntos a replicar, aunque hubo también quien agregó la ‘herida’ en el pecho que en el video alguien le provoca con un arma parecida a una bazuca.

Al retomar en su Instagram esta serie de fotos y videos de las mujeres que se inspiraron en ella su su videoclip Monotonía, Shakira compartió un mensaje breve pero lleno de significado, y más teniendo en cuanta las circunstancias por las que ha atravesado recientemente. “Así es, la vida es una tragicomedia”, escribió sin agregar mayor explicación.

Tan pronto hizo esta publicación, muchos usuarios se volcaron en muestras de apoyo y cariño, también le enviaron mensajes de ánimo haciendo alusión a su ruptura con Piqué. Hubo quienes además aplaudieron la forma en la que logró un éxito musical a partir una situación tan difícil como lo fue su separación. Y es que aunque ella no ha confirmado que Monotonía tenga relación con esta situación, las numerosas pistas en su video parecen confirmar que sí existe.