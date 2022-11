Entre su papel como madre y un corazón roto, Shakira es la más comprometida con la recuperación de su papá

En medio de las celebraciones de Halloween, Shakira visitó a su padre, el señor William Mebarak, en la clínica Teknon-Quirón, en Barcelona, lugar donde se encuentra hospitalizado desde la semana pasada. De acuerdo con fuentes directas a la familia, el padre de la cantante habría sufrido un derrame cerebral. Pese a que el pronóstico sobre la salud del señor de 91 años era reservado, la cantante compartió un video en las últimas horas, donde mostró a su padre de buen ánimo mientras lo ayudaba a hacer unos ejercicios de rehabilitación.

Shakira con sus padres, el señor William y la señora Nidia

“And life is something that happens between hospital visits, and Halloween costumes. (Y la vida es eso que pasa entre visitas al hospital y disfraces de Halloween)”, escribió la cantante, quien tuvo un fin de semana ajetreado, entre su faceta como hija responsable y madre amorosa. Previo a la publicación de este video, la colombiana compartió con sus seguidores que tuvo hasta tres disfraces a lo largo del fin de semana, todo con tal de ver felices a sus hijos, Milan, de nueve años y Sasha, de siete.

“Las cosas que uno hace por sus hijos. Disfrazada todo el fin de semana solo por verlos sonreír! 😍”, escribió la artista nominada a los Latin GRAMMY de este año junto a un video en el que aparece con sus tres looks de Halloween. Para esta edición de Noche de Brujas, Shakira se disfrazó de ángel, animadora y ‘La Mujer Maravilla’.

En medio de los problemas de salud de su padre, la ruptura con Piqué y los líos que tiene con Hacienda en España, la colombiana no dejó que esas circunstancias opacaran la celebración de Halloween de sus hijos.