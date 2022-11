El bebé de Khloé Kardashian debuta en redes sociales junto a su hermanita True

A finales de julio, Khloé Kardashian le dio la bienvenida a su segundo bebé junto a Tristan Thompson, quien nació por medio de un vientre subrogado. ‘Koko’ había confesado su ilusión por ampliar su familia, y fue en noviembre del año pasado que decidió dar el gran paso junto al basquetbolista, sin adivinar que meses después él tendría un hijo con otra mujer. Si bien esta noticia fue muy dura, la influencer ha preferido enfocarse en los dos grandes amores de su vida, sus hijos. Haciendo a un lado toda la polémica que la ha alcanzado últimamente, la estrella de televisión ha compartido la más tierna foto de Halloween, la cual ha marcado el gran debut en redes sociales de su bebé.

©@khloekardashian



Khloé anhelaba ampliar su familia

Este fin de semana Khloé publicó en su cuenta de Instagram una foto de su primogénita True, de 4 años, vestida como Owlette de la serie PJ Masks de Disney Junior, cargando a su hermanito. El mes pasado, la también empresaria ya se había dejado ver cargando a su bebé en un episodio del reality show The Kardashians (Hulu).

El pequeño de tres meses de nacido, de quien no se ha revelado el nombre, lucía un tierno mameluco de tigre, a juego con unos tenis, detalle que su mamá mostró en una segunda fotografía. Al parecer la celeb está decidida en cuidar la identidad de su hijo, al menos por ahora, pues en las fotos que publicó prefirió no mostrar el rostro del bebé.

©@khloekardashian



Se trata del gran debut del bebé de ‘Koko’

“Owlette y Tigger, también conocidos como True y ‘Baby Brother’. (Shhhhh… Pero no puedo esperar a que termine Halloween)”, escribió Koko en su publicación. La estrella de Keeping Up With the Kardashians es una fanática de Halloween, tal como lo ha dejado ver antes al disfrazar a su nena con los más increíbles atuendos.

El reencuentro con Tristan

Este fin de semana los miembros del clan Kardashian-Jenner mostraron a sus millones de seguidores en redes sociales los increíbles disfraces que lucieron en su fiesta de Halloween. Sin embargo, nadie se imaginaba que la publicación de una de las más jóvenes integrantes daría especialmente de qué hablar.

North, la hija mayor de Kim Kardashian, publicó un video en TikTok en el que mostró un vistazo de la espectacular celebración que organizó su familia, y ¡oh sorpresa! se coló una imagen que dejó al descubierto la presencia de Tristan en la fiesta.