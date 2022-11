Gerard Piqué: ‘En estos meses se ha hablado de mí, ahora soy yo el que quiero decirles algo’

No cabe duda que han sido meses difíciles para Gerard Piqué: su ruptura con Shakira, su nueva relación con Clara Chía y ahora un anuncio importante con respecto a su futuro profesional. El futbolista ha decidido que se retirará del fútbol y lo reveló por medio de un emotivo video compartido en sus redes sociales que resume una exitosa carrera en las canchas, sobre todo como defensor del F.C. Barcelona, equipo en el que ha permanecido por 25 años. De hecho, confirmó que este sábado será jugará su último partido oficial en el Camp Nou, sede del equipo catalán que lo formó desde muy pequeño.

©GettyImages



Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol

El duelo que servirá como marco para el adiós del futbolista en casa será contra el Almería, correspondiente a la fecha 13 de la Liga Santander. “Culés, soy Gerard. Estas semanas, meses que mucha gente habla de mí, hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien os hable de mí”, comienza su mensaje hablado en catalán y con subtítulos en español e inglés.

Y continúa, visiblemente conmovido y con los ojos llorosos: “Como muchos de vosotros, soy del Barça desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culer. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensando mucho en ese niño, en qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños, que llegaría al primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo, que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre”.

Agradecido eternamente con el equipo de sus amores y con la afición del club, el cual es uno de los más grandes y populares a nivel mundial: “Hace 25 años que entré en el Barça. me fui y volví el fútbol me lo ha dado todo, el Barça me lo ha dado todo, vosotros, culers, me lo habéis dado todo”.