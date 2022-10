Gerard Piqué podría volver a ser papá junto a Clara Chía

Gerard Piqué podría estar dispuesto a iniciar una nueva vida familiar al lado de su novia, Clara Chía. La pareja parece llevar una relación más seria de lo que muchos creen y el futbolista no descartaría la ilusión de volver a ser papá, ahora junto a ella.

Piqué está muy enamorado de Clara, un amor que no ha ocultado a su círculo de amistades más cercano. “Está súper enamorado de Clara, le ha dicho a su círculo que quiere una estabilidad con ella, se le ve de lo más enamorado y feliz que nunca”, afirma el periodista Jordi Martin, quien ha seguido los pasos de la nueva pareja desde que en junio pasado Shakira confirmara su separación con el español y padre de sus dos hijos, Sasha y Milan.

“Gerard Piqué ha comunicado a su entorno que sí le gustaría volver a ser padre”, expresó el periodista en el programa Socialité. Incluso se atrevió a pronosticar que la pareja podría recibir la visita de la cigüeña el próximo año.

La idea de Piqué no sería nueva, pues desde hace tiempo habría estado buscando por tercera vez a la cigüeña, algo que la cantante colombiana no tendría en sus planes, pues sólo quería dos hijos. Él mismo lo contó en entrevistas pasadas: “Siempre he querido tener tres, si hay un tercero, bienvenido será”, decía con cierta ilusión hace casi cinco años. Pero Shakira no compartía esa idea y aseguró que aún estaban en pláticas de volver a ser padres: “Gerard está convencido de que quiere tener tres, pero yo quiero dos, así que estamos negociando”, expresó en aquel entonces la intérprete de Te Felicito.

Clara Chía, feliz junto a los hijos de su novio

Tan sólo hace unos días salían a la luz imágenes de lo bien que se lleva Clara con los hijos de Shakira y Piqué. En un par de fotos también presentadas por Jordi Martin, esta vez para El Gordo y la Flaca, se podía ver a la pareja en el plan más familiar, con el defensa del Barcelona jugando al futbol con sus hijos y su mascota; mientras ella observaba de lo más contenta. Sin embargo, hay quienes aseguran que la mujer de la fotografía es en realidad la madre de Piqué, Montserrat Bernabeu.

A pesar de ello, esta no sería la primera vez que la española convive con los pequeños. Desde antes que se hiciera pública su relación, Clara ya convivía con Sasha y Milan cuando acudían a las oficinas de Kosmos, la empresa de Gerard, en la que trabaja ella. Ahí, los encuentros con los niños habrían sido comunes, por lo que familiarizarse con ella no resultaría difícil de explicar para su papá.