Incluso, todavía en el mes de marzo la colombiana felicitó por todo lo alto al padre de sus hijos por su partido #600 con el Barcelona y le dedicó las siguientes palabras: “¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”.

“Estos años contigo me he dado cuenta de que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”.

Es probable que, para esas fechas Piqué ya hubiera visto a Clara con otros ojos… pues tan solo tres meses después, Shakira y Piqué anunciaron su ruptura tras 12 años juntos y dos hijos en común.