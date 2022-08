Shakira se olvida de sus problemas y visita el estadio de los Dodgers con sus hijos

Luego de pasar unos días en Los Cabos, en Baja California Sur, en México, Shakira y sus hijos se dirigieron a Los Ángeles. Las vacaciones veraniegas de la colombiana con los niños se dan a casi dos meses de anunciar su separación con Gerard Piqué, y en medio de las acusaciones en su contra por presunto fraude fiscal. En medio de esta vorágine de eventos, lo más probable es que ‘Shaki’ esté tratando de crear la atmósfera más normal para los niños, pues los últimos meses han sido complicados para ellos.

©@shakira



Shakira con sus hijos en el estadio de los Dodgers

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de 45 años compartió una fotografía de su reciente visita con Milan y Sasha al estadio de los Dodgers, en la ciudad de Los Ángeles. En la imagen, la cual acumula más de 200 mil ‘me gusta’, los chicos aparecen usando jerseys de béisbol del equipo, junto a su mamá y tres de los jugadores. Junto a la postal, la intérprete de Pies Descalzos escribió. “Thanks to the @dodgers for making my kids feel at home (Gracias a los Dodgers por hacer que mis hijos se sintieran como en casa)”.

Esta no es la primera vez que Milan, de nueve años, y Sasha, de siete, están en contacto con el béisbol; de hecho el mayor de los niños forma parte de un equipo infantil. En junio pasado, días después de que se revelara la ruptura de Shakira y Piqué, ambos viajaron por separado para acompañar a Milan en uno de sus partidos en Hluboká, en República Checa. Cada uno por su lado, animó a Milan para que diera lo mejor de sí en el campo de juego.

Esta es una de las primeras publicaciones de la barranquillera sobre su vida personal, ya que en las últimas semanas ha usado sus redes sociales para compartir aspectos laborales, como su trabajo en el concurso Dancing with myself o el arrollador éxito de Te felicito, tema que recién logró más de 200 streams en la plataforma de Spotify.

©@shakira



Shakira y sus hijos, Sasha y Milan

Milan y Sasha se han convertido en la mayor fortaleza de la intérprete, quien ha estado en la polémica desde junio pasado, luego de revelar su separación con Piqué, tras 12 años juntos. Además de eso, enfrenta un problema con Hacienda, luego de que fuera señalada por seis presuntos delitos de fraude fiscal. En caso de ser hallada culpable, la Fiscalía anunció que podría darle una sentencia de hasta ocho años y dos meses en prisión.